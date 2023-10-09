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СБУ повідомила про підозру поліцейському-зраднику з Ясинуватої. Катує людей під Херсоном

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 14:48
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СБУ повідомила про підозру поліцейському-зраднику з Ясинуватої. Катує людей під Херсоном Фото: поліцейський-зрадник з Ясинуватої отримав підозру за катування під Херсоном (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ повідомила про підозру ще одному керівнику "МВС" РФ у Херсонській області. Він викрадає та катує українців, перейшовши на бік окупантів у 2014 році в Ясинуватій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів. Наразі він переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини", - йдеться в повідомленні.

Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації "ДНР".

Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого "Ясинуватського міськвідділу МВС" в окупованому місті. Після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав "підвищення" та очолив створене агресором "Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ", - додали в СБУ.

На цій "посаді" зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

"Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях. Там людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками", - кажуть у відомстві.

Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили організаторів однієї з катівень у Херсоні. Ними були один з командирів "Росгвардії" та полковник поліції РФ.

Крім цього, на окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором катівень.

Також правоохоронці затримали ще одного колаборанта в Херсоні. Під час окупації міста він "служив" росіянам і катував українців.

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Служба безпеки України Херсон ДНР Херсонська область Ясиноватая
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