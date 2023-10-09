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Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 15:35
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Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) опустив курс долара до гривні нижче за рівень, який тримався з липня 2022 року до переходу до режиму гнучкості курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5527 гривень за 1 долар (-0,0300 грн).Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року Курс євро становитиме 38,4827 гривень за 1 євро (-0,1706 грн).

Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні, 6 жовтня, курс упав на 4 копійки до 36,53-36,55 грн/долар (купівля-продаж).

Долар впав нижче за рівень фіксованого курсу, який НБУ тримав більше року

udinform.com

На готівковому ринку курс стабілізувався на рівні 38,25 гривні за долар.

Новий курс НБУ

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме. "Термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації"", - сказав він.

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. "Будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться", - додав глава НБУ.

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