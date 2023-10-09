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Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: РФ зацікавлена у війні

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 20:44
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Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: РФ зацікавлена у війні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Ізраїлі та на Близькому Сході з керівниками розвідки нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За його словами, окрім керівників Головного управління розвідки та зовнішньої розвідки, у нараді також брали участь українські дипломати.

"За наявною інформацією - дуже чіткою, - Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран - союзник Росії - підставляє плече бойовикам ХАМАС.

"І все це набагато більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій", - розповів глава держави.

Він підкреслив, що наша країна знає, як протидіяти цій загрозі, і готує кроки у відповідь.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС розпочали вторгнення до ізраїльських населених пунктів. Вони почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних жителів. Також Ізраїль був під масованим ракетним ударом.

У відповідь ЦАХАЛ почав посилено атакувати територію Сектору Газа. Удари завдавали по місцях, де знаходилися бойовики ХАМАС.

На цьому фоні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уже нафантазував, що така ситуація вплине на постачання західної зброї в Україну.

Більш детально про конфлікт можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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