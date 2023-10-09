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Вдарили по Авдіївці і не тільки. РФ обстріляла Донецьку область: є загиблий і поранені

Донецька область, Понеділок 09 жовтня 2023 22:06
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Вдарили по Авдіївці і не тільки. РФ обстріляла Донецьку область: є загиблий і поранені Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 9 жовтня, з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Через атаки РФ загинув чоловік

Армія РФ вкотре атакувала населені пункти в Донецькій області.

Зранку російські військові, ймовірно, з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.

Постраждалі через обстріли окупантів

О 13:00 окупанти поцілили по приватному сектору Авдіївки.

"Від влучання снарядів по одній із вулиць отримали осколкові поранення двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Уже надвечір війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де дістали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу.

Розпочато розслідування

Правоохоронцями здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

Також російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті ворожої атаки місцева жителька отримала поранення.

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