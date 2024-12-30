Катастрофа літака в Південній Кореї та інавгурація президента в Грузії: новини за вихідні

Масштабна авіакатастрофа у Південній Кореї

Вчора, 29 грудня, в аеропорту Муан у Південній Кореї сталася авіакатастрофа з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. Борт летів з Таїланду, але не зміг безпечно сісти в південнокорейському аеропорту.

Під час посадки шасі літака не стало у відповідне положення, тому борт виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та спалахнув.

На борту перебувала 181 особа. Відомо, що двох людей вдалося врятувати. За повідомленнями ЗМІ, підтверджено загибель більш як 170 осіб.

Детальніше про авіакатастрофу та її причини - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї.

Інавгурація президента Грузії

В неділю опозиційний президент Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац.

А тим часом новообраний президент Михайло Кавелашвілі в будівлі парламенту склав присягу.

Також РБК-Україна писало про те, що після його інавгурації силовики в Грузії провели перші затримання протестувальників, які перебували біля будівлі парламенту.

Зауважимо, що після інавгурації нового президента низка країн ЄС спільно закликали владу Грузії до нових виборів.

Зеленський анонсував призначення військового омбудсмена

В Україні буде створено особливу інституцію військового омбудсмена. Відповідний запит був від українських військовослужбовців, і вже сьогодні буде опубліковано указ про призначення.

Український президент Володимир Зеленський розповів, що створення такої інституції він обговорював з міністром оборони України, військовим командуванням, а також із представниками громадянського суспільства.

Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

В Україні у понеділок, 30 грудня, будуть застосовувати графіки відключення електроенергії. Однак обмеження триватимуть лише 9 годин на добу.

Детальніше ознайомитись з обмеженнями можна в матеріалі РБК-Україна.

Польща допоможе Україні, якщо Словаччина припинить постачання електроенергії

Нагадаємо, що Україна вирішила припинити транзит російського газу до Європи від 1 січня 2025 року. Своєю чергою це вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ.

Київ відразу відкинув будь-які варіанти продовження транзиту, однак Зеленський наголосив, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.

Минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорили відмову Києва від транзиту російського газу.

А після того Фіцо пригрозив, що країна припинить постачання електроенергії, яка потрібна Україні під час відключень мережі.

Натомість за даними західних ЗМІ, Польща готова надати допомогу Україні, якщо Словаччина таки відключить електроенергію через газовий конфлікт.

Синоптики дали прогноз на новорічний тиждень в Україні

За даними синоптиків погода в останні дні року явно не нагадуватиме по-справжньому зимову.

Детальніше з прогнозом на робочий тиждень можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Військові можуть придбати залізничні квитки через "Армія+"

Військові вже можуть придбати залізничні квитки зі спеціального резерву для військових прямо зі смартфона. Для цього необхідно мати встановлений застосунок "Армія+".

"Укрзалізниця" першою доєдналася до сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+". Завдяки цьому військовослужбовці можуть купувати квитки онлайн, доступні виключно для військових.

РБК-Україна детально описало, як працює нова послуга.

Британія надасть Україні гроші на розслідування воєнних злочинів РФ

Британія продовжить надавати підтримку Україні. Нове фінансування буде направлено на притягнення військових злочинців до відповідальності.

Зазначимо, що у неділю, 29 грудня, (понад 5 млн євро)

Скандал у 211-й бригаді

Зауважимо, що нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо 211 бригади Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після того, як журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над військовослужбовцями бригади.

Головними фігурантами розслідування стали командир бригади Олег Побережнюк та старший лейтенант Владислав Пастух, який є сином начальника штабу бригади.

Правоохоронці оголосили підозру комбригу у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. Його заарештували, але Побережнюк вийшов з СІЗО під заставу в понад 900 тисяч гривень.

Пастух отримав підозру у знущанні з підлеглих. Він переховується від правоохоронних органів.

Вчора, 29 грудня, скандального командира 211-ї бригади затримали і доставили в Київ.