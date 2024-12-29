Низка країн ЄС спільно закликали владу Грузії до нових виборів

Країни Північно-Балтійської вісімки (NordicBaltic Eight) закликали владу Грузії провести нові вибори. Це сталося після спірних парламентських виборів у жовтні та сьогоднішньої інавгурації нового президента, а також затримань мітингувальників.

Про це заявила глава МЗС Литви Байба Драже, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

На її сторінці опубліковано заяву групи країн ЄС, що входять до Північно-Балтійської вісімки. Мова йде про Литву, Латвію, Данію, Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Естонію.

"Ми серйозно стурбовані ситуацією в Грузії. Ми закликали до ретельного та неупередженого розслідування порушень, про які повідомлялося до і під час парламентських виборів 26 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Далі у відповіді до посту, Браже продовжила цитату спільної заяви. У ній ідеться про те, що країни засудили насильство і залякування щодо мирних демонстрантів, політиків і представників ЗМІ. Вони шкодують про погрози на адресу президента Саломе Зурабішвілі, яка не визнає ні парламентських виборів, ні рішення виборчої колегії , яка обрала на посаду нового президента колишнього футболіста Михайла Кавелашвілі.

"Як давні друзі Грузії та прихильники європейських устремлінь грузинського народу, ми стурбовані тим, що країна рухається до глибшої поляризації та кризи", - ідеться в дописі глави литовського МЗС.

Там підкреслили, що Грузії терміново потрібен вихід із кризи, а також потрібне відновлення суспільної довіри до демократичних інститутів країни.

"Ми закликаємо владу Грузії вжити негайних кроків у цьому напрямку, зокрема шляхом реалізації рекомендацій ОБСЄ щодо виборів і розгляду можливості проведення нових виборів на основі цих рекомендацій", - ідеться в повідомленні.