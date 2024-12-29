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Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

Україна, Неділя 29 грудня 2024 18:44
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Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня Фото: в Україні вводять графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні у понеділок, 30 грудня, застосовувати графіки відключення електроенергії. Однак обмеження триватимуть лише 9 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 30 грудня, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

  • для побутових споживачів з 08:00 до 17:00 - одна черга відключень;
  • для промисловості та бізнесу з 08:00 до 19:00 - застосування графіків обмеження потужності.

Причина запровадження обмежень незмінна, а саме - пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

В компанії наголосили, що енергетики, як і раніше, працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - наголосили в "Укренерго".

Зауважимо, що в Україні вже другий день вводять графіки аварійних відключень світла. Сьогодні, як і вчора дані обмеження торкнулись відразу кількох областей. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня.

Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

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Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня
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