Стало відомо, чи вимикатимуть світло в Україні 30 грудня

В Україні у понеділок, 30 грудня, застосовувати графіки відключення електроенергії. Однак обмеження триватимуть лише 9 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - наголосили в "Укренерго".

В компанії наголосили, що енергетики, як і раніше, працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Завтра, 30 грудня, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

Зауважимо, що в Україні вже другий день вводять графіки аварійних відключень світла. Сьогодні, як і вчора дані обмеження торкнулись відразу кількох областей. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується після масованого обстрілу РФ 25 грудня.

Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати.

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