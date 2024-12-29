Військові можуть придбати залізничні квитки через "Армія+": як це працює

Військові тепер можуть придбати залізничні квитки зі спеціального резерву для військових прямо зі смартфона. Для цього необхідно мати встановлений застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили територіальної оборони ЗСУ .

"Обов’язково збережіть квиток: зробіть скриншот або надішліть його на електронну пошту, адже через захист даних він не зберігатиметься", - наголосили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Квитки зі спецрезерву доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

"Укрзалізниця" першою доєдналася до сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+". Завдяки цьому військовослужбовці можуть купувати квитки онлайн, доступні виключно для військових.

Як купити квитки УЗ

В цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. У веб-версії сервісу доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Нещодавно стало відомо про запуск у застосунку "Армія+" нової програми "Плюси". Вона, зокрема, пропонує спеціальний резерв квитків "Укрзалізниці" для військових.

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