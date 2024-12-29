У Грузії сталися перші затримання мітингувальників після інавгурації Кавелашвілі

У Грузії силовики провели перші затримання протестувальників біля будівлі парламенту. Учасники акції виступають проти вступу Михаїла Кавелашвілі на посаду президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Міністерство внутрішніх справ Грузії не коментує затримання.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що учасники акції намагаються "відбити" у силовиків мітингувальників, яких затримують. Повідомляється, що внаслідок сутичок є постраждалі.

Як зазначають у мережі, силовики у Тбілісі отримали наказ затримувати учасників акції протесту на проспекті Руставелі. Поліція проводить затримання під приводом того, що протестувальники нібито заважають руху транспорту.

Політична криза в Грузії

Сьогодні, 29 грудня, обраний "Грузинською мрією" президент Михаїл Кавелашвілі склав присягу. Його обрали президентом рішенням виборчої колегії 14 грудня. Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост президента, якого висунула керівна партія.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти з посади, поки не будуть проведені перевибори.

Втім, сьогодні Зурабішвілі добровільно покинула президентський палац та заявила, що "забирає легітимність".

Кавелашвілі не визначають президентом Грузії опозиційні партії, а також європейські країни та США.

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