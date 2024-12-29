Ситуація в Грузії: Зурабішвілі покине президентський палац, Кавелашвілі склав присягу

Зурабішвілі вийшла до учасників акції, які зібралися біля президентського палацу Орбеліані.

"Я хочу сказати вам і дати вам звіт - 6 років тому я склала присягу на Конституції, але ще більше у вірності країні і вірності вам, тому я сьогодні тут і ця лояльність не зміниться в будь-якому випадку, чи я в палаці чи поза палацом. Я вийду з вами і буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор, вашу довіру", - сказала вона.

За її словами, інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі "пародія".

Тим часом у парламенті Грузії прийшла інавгурація обраного виборчою колегією президента Михаїла Кавелашвілі. Він склав відповідну присягу. При цьому на інавгурацію не були запрошені представники європейських країн та США.

За Конституцією Грузії обов'язки Зурабішвілі мали закінчитися після присяги нового президента. Проте сама Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають Кавелашвілі шостим президентом Грузії.

Грузинська опозиція висловила готовність фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі, а в керівній партії "Грузинська мрія" пригрозили Зурабішвілі в'язницею, якщо вона відмовиться залишати посаду чи спробує розпустити парламент.