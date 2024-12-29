Масштабна авіакатастрофа у Південній Кореї: що відомо про причини та кількість жертв

Масштабна авіакатастрофа сталася у Південній Кореї 29 грудня. На борту літака, який зазнав аварії, перебувало понад 180 осіб, ймовірно, лише двоє вижили.

Що відомо про трагічну авіакатастрофу у Південній Кореї - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Подробиці авіакатастрофи

Аварія сталася близько 9:07 за місцевим часом (приблизно о 2:00 за київським часом) 29 грудня в міжнародному аеропорту округу Муан у Південній Кореї.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air здійснював рейс 7C2216. Борт летів з Бангкока (столиця Таїланду) до Муану, що за 288 км від Сеула на південному заході країни.

Підтверджено, що на борту літака перебувала 181 особа: 175 пасажирів і 6 членів екіпажу. За даними міністерства транспорту Південної Кореї, серед пасажирів було двоє громадян Таїланду, інші - громадяни Південної Кореї.

У мережі опублікували момент авіакатастрофи. На кадрах видно, що шасі не стало у відповідне положення, коли літак здійснив аварійну посадку. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався у зовнішню стіну аеропорту та спалахнув.

Що відомо про жертв

Південнокорейські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, внаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб. За даними пожежної служби Південної Кореї, двох людей знайшли живими. Це дві жінки - пасажирка та член екіпажу. Їх госпіталізували.

Наразі достовірно підтверджено, що загибель 94 осіб. Інші вважають безвісти зниклими.

Фото: у Південній Кореї розбився пасажирський літак (en.yna.co.kr)

Рятувальники зазначають, що продовжують шукати людей у хвостовій частині літака.

"Пасажири випали з літака після зіткнення з парканом. Шансів вижити практично немає. Фюзеляж майже повністю зруйнований, і впізнати загиблих важко. Потрібен час, щоб знайти та повернути останки", - сказав представник пожежної служби у коментарі ЗМІ.

Попередня причина аварії

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати відмова механізму шасі літака, який своєю чергою вийшов з ладу через ймовірне зіткнення зі зграєю птахів.

На кадрах, де зафіксований момент аварії, можна помітити, що шасі не стало у відповідне положення у момент посадки.

Також припускається, що міг вийти з ладу один із двигунів або були пошкоджені індикатори літака. За іншими версіями, до аварії могло призвести ускладнення погодних умов.