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Британія надасть Україні гроші на розслідування воєнних злочинів РФ

Україна, Неділя 29 грудня 2024 16:57
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Британія надасть Україні гроші на розслідування воєнних злочинів РФ Фото: Британія надасть Україні кошти на розслідування воєнних злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія продовжить надавати підтримку Україні. Нове фінансування буде направлено на притягнення військових злочинців до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

Сьогодні, 29 грудня, було оголошено про виділення 4,5 мільйона фунтів стерлінгів (понад 5 млн євро) для допомоги України. Ці кошти будуть направлені на розслідування воєнних злочинів, що були здійснені російськими військовими під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів.

Воєнні злочини Росії

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно здійснює воєнні злочини. Низка країн Заходу засуджували Кремль за це і пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Європол створив нову оперативну групу (OTF) для надання допомоги в розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Незадовго до того слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

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Великобританія Війна Росії проти України
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