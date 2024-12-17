Скандал у 211-й бригаді: підозру отримав командир однієї із військових частин

Слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у зловживанні службовим становищем. Мова йде про 211-ту понтонно-мостову бригаду Сил підтримки ЗСУ, навколо якої розгорівся скандал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За інформацією джерел РБК-Україна, це - командир військової частини А7147 полковник Побережнюк Олег Володимирович.

Підозрюваний залучив 4-х військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Їх офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївській області, проте військові перебували вдома, отримуючи зарплату та бойові виплати.

"Загальна сума збитків державі становить майже мільйон гривень. Фігуранту оголосили про підозру за фактом зловживання службовим становищем - йому загрожує до 6 років ув’язнення", - заявили в поліції.

Крім того, ДБР проводить розслідування щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Фото: командиру однієї з військових частин в 211 бригаді повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (t.me/UA_National_Police)

Крім того, Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Що відомо про гучний скандал у 211-й бригаді

Нагадаємо, що вчора, 16 грудня, журналісти УП опублікували розслідування, у якому розповіли про корупцію, побори та знущання з військових у 211 понтонно-мостовій бригаді, що дислокується в Тернопільській області.

За інформацією видання, керівництво бригади било бійців та вимагало гроші, погрожуючи кинути "на м’ясо". Один із військовослужбовців, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Журналісти повідомили напередодні, що командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, а його похресник був командиром одного зі взводів у першому батальйоні бригади. Його звинувачують у знущанні з бійців бригади та вимаганні у них грошей.