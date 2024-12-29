У Південній Кореї літак зазнав аварії: є загиблі

У неділю, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак. Авіалайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Аварія сталася, коли літак авіакомпанії Jeju Air, на борту якого перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу рейсом із Таїланду, приземлявся в аеропорту на півдні країни.

За даними агентства Yonhap, унаслідок катастрофи загинуло щонайменше 28 осіб. Двоє живі. Що з іншими, поки що невідомо.

Представник аеропорту повідомив Reuters, що влада працює над порятунком людей, які перебувають у хвостовій частині літака. Тим часом виконувач обов'язків президента країни Чхве Сон Мок наказав провести всеосяжні рятувальні роботи.