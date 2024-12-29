У Південній Кореї літак зазнав аварії: є загиблі
У неділю, 29 грудня, в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї розбився літак. Авіалайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і зазнав аварії, є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Аварія сталася, коли літак авіакомпанії Jeju Air, на борту якого перебувало 175 пасажирів і 6 членів екіпажу рейсом із Таїланду, приземлявся в аеропорту на півдні країни.
За даними агентства Yonhap, унаслідок катастрофи загинуло щонайменше 28 осіб. Двоє живі. Що з іншими, поки що невідомо.
Представник аеропорту повідомив Reuters, що влада працює над порятунком людей, які перебувають у хвостовій частині літака. Тим часом виконувач обов'язків президента країни Чхве Сон Мок наказав провести всеосяжні рятувальні роботи.
Нагадаємо, кілька днів тому, вранці 25 грудня, на заході Казахстану біля Актау впав пасажирський літак Embraer. Він летів із Баку до Грозного.
Відомо, що внаслідок події загинули 38 осіб, при цьому 29 вижили. Що стало причиною падіння літака, достовірної інформації немає. У ЗМІ пишуть дві ключові версії - зіткнення з птахами та ураження російським ЗРК.
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