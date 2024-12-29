Зеленський анонсував призначення військового омбудсмена

В Україні буде створено особливу інституцію військового омбудсмена. Відповідний запит був від українських військовослужбовців, і вже завтра буде опубліковано приказ про призначення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням його вечірнє звернення .

"Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", - сказав голова держави.

Зеленський розповів, що створення такої інституції він обговорював з міністром оборони України, військовим командуванням, а також із представниками громадянського суспільства.

"І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав кандидатуру - сильну кандидатуру. Указ буде опублікований завтра", - поінформував президент.

Він додав, що разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони буде погоджено відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності. Зокрема, повноваження, фінанси та інше.

"Я прошу Верховну раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.