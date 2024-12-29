Скандального командира 211-ї бригади затримали і доставили в Київ

Командиру 211 бригади понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку оголосили нову підозру. Його затримали та доставили в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та ДБР.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у скандального командира 211 бригади проводили обшуки і що йому готували нову підозру.

ДБР зазначає, що наразі Побережнюка затримали та доставили в Київ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними слідства, комбриг не реагував на факти нелюдського поводження та катування підлеглих йому військовослужбовців. Починаючи з лютого по липень 2024 року він знав про те, що підлеглий йому командир взводу, перевищуючи свої повноваження, знущався над підпорядкованими солдатами. Однак командир бригади не ініціював питання щодо притягнення офіцера до відповідальності.

Правоохоронці оголосили командиру 211 бригади підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).

Скандал у 211 бригаді

Нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо 211 бригади Сил підтримки ЗСУ, яка дислокується у Тернопільській області. Це сталося після того, як журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над військовослужбовцями бригади.

Головними фігурантами розслідування стали командир бригади Олег Побережнюк, а також старший лейтенант Владислав Пастух, який є сином начальника штабу бригади.

Правоохоронці оголосили підозру комбригу у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. Його заарештували, але Побережнюк вийшов з СІЗО під заставу в понад 900 тисяч гривень.

Пастух отримав підозру у знущанні з підлеглих. Він переховується від правоохоронних органів.

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