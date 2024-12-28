Україна звернулась до енергетичного єврокомісара через погрози Фіцо

Україна звернулася до енергетичного єврокомісара через погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо. Всі країни ЄС мають дотримуватись тих норм якій нині існують, вважає українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Ми б дуже хотіли, щоб в ЄС всі дотримувались тих норм і регуляцій, якій сьогодні існують", - наголосив Галущенко.

За його словами, рішення такого плану, як говорить Фіцо, одноголосно прийняти буде абсолютно неможливо.

"Якщо будуть спроби обґрунтувати таке рішення, то це все одно буде порушенням відповідних регуляцій Єврокомісії. Я сьогодні звернувся листом до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства, щоб ці питання були розглянути відповідним чином з точки зору дотримання норм законодавства", - пояснив міністр.