Зеленський відреагував на трагічну авіакатастрофу у Південній Кореї

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу у Південній Кореї. Внаслідок аварії загинули понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в X (Twitter).

"Ми поділяємо ваше горе та стоїмо пліч-о-пліч із корейським народом у цей скорботний час", - додав глава держави.

"Трагічна новина про жахливу авіакатастрофу Jeju Air у міжнародному аеропорту "Муан" в окрузі Муан, Республіка Корея, яка забрала так багато життів. Кожне втрачене життя - це незмірна трагедія", - зазначив президент.

Масштабна авіакатастрофа у Південній Кореї

Сьогодні, 29 грудня, в аеропорту Муан у Південній Кореї сталася авіакатастрофа з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air. Борт летів з Таїланду, але не зміг безпечно сісти в південнокорейському аеропорту.

Під час посадки шасі літака не стало у відповідне положення, тому борт виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався у стіну аеропорту та спалахнув.

На борту перебувала 181 особа. Відомо, що двох людей вдалося врятувати. За повідомленнями ЗМІ, підтверджено загибель 124 осіб. Інші вважають безвісти зниклими.

Детальніше про авіакатастрофу та її причини - у матеріалі РБК-Україна.

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