Катастрофа АН-12, отставка Баканова и Венедиктовой, задержание Кулинича: новости за выходные

В Греции разбился самолет украинской авиакомпании, президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова и Ирину Венедиктову от их должностей, задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым. Подробнее о том, что произошло на выходных, 16-17 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании

В ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман. Экипаж состоял из восьми граждан Украины.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако самолету не удалось совершить аварийную посадку, поскольку самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв. Позже стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.

Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову

Президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора. Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен Алексей Симоненко.

Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову.

Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича. Его подозревают в государственной измене.

Сообщается, что на момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр". Об этом сообщает минобороны РФ.

По информации ведомства, Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

The Rolling Stones выступили на одной сцене с украинскими детьми (видео)

В Вене легендарная группа The Rolling Stones пригласила два украинских детских хора для совместного исполнения своего культового хита на концерте. О совместном выступлении с украинскими детьми сообщил в своем Facebook фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер.

В частности, двое украинских детских групп вместе с фронтменом группы Миком Джагером исполнили хит You Can't Always Get What You Want (Ты не всегда можешь взять то, что хочешь)

Украину охватит антициклоном Юрген: как изменится погода

Погода в Украине изменится с приходом антициклона по имени Юрген, который обусловит отсутствие осадков на значительной территории и комфортную температуру. Однако в некоторых областях пройдут дожди.