ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 июля 2022 10:28
Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники Фото: экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Бывший начальник управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич в марте этого года остался работать в силовых структурах после своего увольнения. На момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информированных источников.

"Кулинич занимал должность помощника главы СБУ по особо важным поручениям и влиял на многие процессы в Службе", - отметил один из собеседников издания.

Задержание Кулинича

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А вчера Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене.

Уже сегодня ГБР раскрыло детали этого дела. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы.

В частности, он передавал спецслужбам РФ разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Также было зафиксировано участие Кулинича в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Крым Иван Баканов
NEWS
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года