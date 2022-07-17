Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич на момент задержания был помощником Баканова, - источники

Бывший начальник управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич в марте этого года остался работать в силовых структурах после своего увольнения. На момент задержания он был помощником главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информированных источников.

"Кулинич занимал должность помощника главы СБУ по особо важным поручениям и влиял на многие процессы в Службе", - отметил один из собеседников издания.

Задержание Кулинича

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А вчера Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене.

Уже сегодня ГБР раскрыло детали этого дела. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы.

В частности, он передавал спецслужбам РФ разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Также было зафиксировано участие Кулинича в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.