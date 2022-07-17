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Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову

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Воскресенье 17 июля 2022 22:32
Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ и Ирину Венедиктову от должности генпрокурора из-за зафиксированных связей между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

Зеленский сообщил, что в настоящее время зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 производствах лица получили уведомление о подозрении. В частности, более 60 сотрудников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - сказал он.

Напомним, Зеленский отстранил Венедиктову и возложил обязанности генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко. Баканова же было устранено на основании ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

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