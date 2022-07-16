Появились фото и видео последствий ракетного удара по Одессе
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Опубликованы фото и видео последствий вражеской атаки по одному из складов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Одесского горсовета.
Фото: последствия ракетного удара по Одессе (t.me/odesacityofficial)
Также спасатели опубликовали кадры с места событий. На них заметно масштабный пожар, который вспыхнул в результате вражеской атаки. В 10:42 пожар потушили.
"Пожар локализован в 07:37 и ликвидирован в 10: 42 на площади 1000 м. кв. проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 18 единиц пожарной техники и 75 спасателей", - сообщают спасатели.
Фото: тушение пожара на складе, вспыхнувшего в результате удара по Одессе (https://t.me/dsns_telegram)
Ракетный удар по Одессе
Напомним, российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95, с направления Ставрополья.
В результате попадания ракеты, предварительно Х-101, в склад производственно-торговой компании вспыхнул пожар ориентировочной площади 1000 м2, который уже удалось потушить.
Сейчас информации о пострадавших нет.
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