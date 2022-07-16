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Чугуев под Харьковом ночью подвергся ракетному удару: есть жертвы и раненые

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Чугуев, Суббота 16 июля 2022 09:03
Чугуев под Харьковом ночью подвергся ракетному удару: есть жертвы и раненые Фото: Чугуев под Харьковом ночью подвергся ракетному удару (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по городу Чугуев (Харьковская область). В результате атаки есть разрушения, три человека погибли, еще столько же ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Фото: Чугуев под Харьковом ночью подвергся ракетному удару (facebook.com/MNSKHARKIV)

Обновлено 09:08. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал подробности ракетной атаки.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли - 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человека медики госпитализировали в лечебные учреждения", - сообщил он.

По его словам, разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

Известно, что обстрел города произошел сегодня около 03:20

Так, в результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Произошел пожар на площади 40 кв. м.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

Также враг ударил по Никополю (Днепропетровская область) из "Градов".

Добавим, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.

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Чугуев ракетный удар
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