Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, источники подтверждают факт задержания Кулинича. Его подозревают в государственной измене. В пресс-службе СБУ отмечают, что в ее рядах за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов. "Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - отметили в пресс-службе.