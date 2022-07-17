ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Генштабе предупредили украинцев об угрозе ракетных ударов по южным областям

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 19:05
В Генштабе предупредили украинцев об угрозе ракетных ударов по южным областям Фото: в Генштабе предупредили украинцев об угрозе ракетных ударов по южным областям (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Существует высокая угроза нанесения ракетных ударов по южным областям Украины со стороны российсих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что россияне проводят разведку беспилотниками на Южнобужском направлении. После этого оккупанты могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры региона.

При этом постоянный обстрел гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Одесской, Николаевской и Херсонской областей продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Херсонской области боятся ударов украинских войск, поэтому передислоцировались ближе к гражданским.

Также мы писали, что российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем"
Маленький забытый историей человек: Подоляк об угрозах Медведева "судным днем"
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года