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ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области, - Гайдай

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Украина, Воскресенье 17 июля 2022 20:21
ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области, - Гайдай Фото: ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты потеряли несколько складов и командный центр. ВСУ ударили в глубокий тыл Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Больше недели назад Шойгу доложил о полном захвате Луганской области, но на небольшой территории области ВСУ и до сих пор наносят потери россиянам", - сказал председатель ОВА.

По его словам, выехать из оккупированных городов и сел возможно либо через Россию, либо через один из населенных пунктов Харьковской области.

"Те, кто хотел получить "русский мир", с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа", - продолжил глава области.

По словам Гайдая, запустить "Азот" россияне не в состоянии. Они приглашают рабочих для "восстановления" производства, которые потом получат повестки.

Напомним, оккупанты штурмовали украинские войска на Славянском и бахмутском направлениях.

Враг продолжает обстреливать и пытаться штурмовать Славянск, но украинские военные отбивают попытки.

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