Несмотря на штурмы, оккупантам не удается продвинуться на востоке, - Генштаб
Фото: украинские военные отбивают штурмы противника (Getty Images)
Россияне штурмовали украинские войска на Славянском и Бахмутском направлениях. Однако получили отпор и с потерями отступили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Продолжаются 144 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:
- На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку Прудянки и Верхнего Салтова.
- На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Сиверск и продвижения в направлении города Бахмут.
- На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Григоровки, наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.
- На Бахмутском направлении бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.
- Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно сбежали.
- На Южнобугском направлении враг нанес ракетные удары по Николаеву. Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.
Напомним, враг продолжает обстреливать и пытаться штурмовать Славянск, но украинские военные отбивают попытки.
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