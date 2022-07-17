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Николаев подвергся массированной ракетной атаке: вспыхнули два пожара

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Николаев, Воскресенье 17 июля 2022 08:42
Николаев подвергся массированной ракетной атаке: вспыхнули два пожара Фото: Николаев подвергся массированной ракетной атаке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попаданиях и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги мэр Николаева Александр Сєнкевич сообщил о 10 сильных взрывах.

Напомним, ранее оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. Спасатели показали кадры разрушений.

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Николаев ракетный удар
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