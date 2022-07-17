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Крушение Ан-12 в Греции: на борту самолета могли находиться боеприпасы

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Воскресенье 17 июля 2022 09:45
Крушение Ан-12 в Греции: на борту самолета могли находиться боеприпасы фото: место крушения самолета Ан-12 (youtube скрин)
Автор: Валерия Полищук

На борту самолета Ан-12 украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Греции, могли находиться боеприпасы. Самолет следовал из Сербии в Иорданию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание EPT.

"Ан-12 перевозил "опасный груз", характер которого пока не уточняется, хотя первые признаки указывают на то, что он перевозил боеприпасы", - сообщает издание.

Эксперты из гражданской авиации, пожарной охраны и армии уже находятся на месте происшествия, чтобы в первую очередь проверить, что представляет собой белый порошок, разбросанный в этом районе, тип груза, наличие токсичности после крушения самолета. Также эксперты занимаются поисками "черных ящиков", которые дадут информацию о трагическом событии.

В районе очень сильный запах горящего топлива, а облако дыма плотное, однако, очаги возгорания очень маленькие и нет риска повторного разжигания.

Район, где разбился самолет, оцеплен на расстоянии 500 метров.

Напомним, сегодня в Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя.

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