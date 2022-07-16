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Ракетный удар по Днепру: что известно на этот момент

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Днепр, Суббота 16 июля 2022 10:10
Ракетный удар по Днепру: что известно на этот момент Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Днепру (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия вчера, 15 июля вечером атаковала город Днепр. Вражеские ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним, в результате чего есть погибшие и раненые.

Все что известно о ракетной атаке по Днепру и ее последствиях - собрано в материале РБК-Украина.

Били по "Южмашу" и по одному из районов

Как сообщил сегодня утром мэр Днепра Борис Филатов, вражеские ракеты ударили по предприятию "Южмаш", которое занимается выпуском ракетно-космической техники, а также другой продукции.

Так, пожар, который вспыхнул из-за ракетного удара, удалось потушить в одном из цехов.

"Есть масштабные разрушения, спасатели всю ночь тушили возгорание на территории предприятия. В одном из цехов пожар ликвидирован. Также повреждено более десяти машин, в соседних с местом прилета домах людям вынесло окно и двери", - сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Также известно, что "прилет" был и в районе Рабочей.

Жертвы и раненые

Вчера вечером местные власти сообщали о 3 погибших и 15 раненых в результате вражеского удара.

Однако уже сегодня, по словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, количество раненых увеличилось до 16, по числу жертв без изменений.

Ракеты запустили с Каспийского моря

Как стало известно, в город летело 6 вражеских ракет, четыре из которых сбили. Некоторые обломки упали на другое промышленное предприятие в области, в результате чего пострадал один из работников: его госпитализировали в реанимацию.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС.

Общественный транспорт сменил движение

По данным Департамента транспорта и инфраструктуры Днепра, в результате ракетного удара по городу с сегодняшнего дня вносятся временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов №55, 75, 146а, 146Б и 156.

Временно будут увеличены интервалы движения по вышеуказанным маршрутам.

Напомним, кроме того, в Днепропетровской области от ударов россиян пострадал и город Никополь, который враг накрыл "Градами".

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