Ізраїль не визнає російські "референдуми" в Україні. Що ще кажуть у світі

"Ізраїль підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не визнає результати "референдумів" у чотирьох регіонах України", - зазначив він.

Термінові "референдуми"

Минулого тижня з 23 вересня у чотирьох окупованих регіонах України розпочалися так звані "референдуми" про входження до складу Російської Федерації. Сьогодні вони завершилися, і окупаційна влада оголошує результати. Поза сумнівом, вони будуть використані для незаконної анексії Луганської, частини Донецької, Запорізької та більшої частини Херсонської областей.

Служба безпеки України вважає, що результати були заготовлені заздалегідь. А сам фарс із "голосуванням" був потрібен лише для створення картинки для російського телебачення.

Російська влада виношувала плани про "референдуми" з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак рішення про термінове їх проведення послідувало за стрімким просуванням Збройних сил України на Харківському напрямку.

Окупаційна влада майже одночасно 20 вересня звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати результати "референдумів" та приєднати українські території. Наступного дня він оголосив мобілізацію і підтримав звернення своїх маріонеток.

Примітно, що в окупованих районах місцевих жителів змушували голосувати, представники "влади" робили поквартирні обходи у супроводі озброєних людей, а тих, кого вдавалося залучити до голосування, змушували ставити "галочки" і за інших членів родини.

Росія погрожує після анексії нових територій поширити на них свою ядерну доктрину. Тобто обороняти їх усіма видами озброєння, зокрема ядерним, прирівнявши окуповані українські землі до російських. Україна, окрім заяв про невизнання "референдумів" та подальше звільнення своєї території військовим шляхом, скликає засідання Ради безпеки ООН.

"Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як реагує світ

США

Президент США Джо Байден назвав російські "референдуми" безпосереднім порушенням хартії ООН.

"Весь світ має побачити ці злочини. Ніхто не погрожував Росії, і ніхто крім неї не шукав цього конфлікту. Ми намагалися уникнути його", - заявив він із трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За словами прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, Вашингтон вже найближчими днями оголосить про заходи у відповідь на псевдореферендуми . Вона наголосила, що США ніколи не визнають окуповані українські території частиною Росії.

Німеччина

Німецький канцлер Олаф Шольц упевнений, що фіктивні референдуми не можуть бути визнані, оскільки не відповідають міжнародному праву та домовленостям.

Днями стало відомо, що одного такого "спостерігача" з Німеччини звільнили після поїздки на окуповану частину Запорізької області. У звичайному житті він був керівником підрозділу однієї з енергетичних компаній.

Великобританія

Британія у відповідь на "референдуми" розширила санкції проти Росії . Під обмеження потрапили також 10 співробітників "Совкомбанку", 16 співробітників "Сбербанку", а також глави адміністрацій окупованих українських регіонів.

Також санкції торкнулися чиновників управління президента РФ із внутрішньої політики.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "референдуми" цинічною імітацією демократії. За його словами, Росія спочатку вторглася на українську територію, вбивала людей, після чого захотіла організувати анексію.

"Якби це не було трагедією, ми могли б з цього посміятися. Це цинізм, і тому очевидно, що це не буде визнано на міжнародному рівні і не матиме жодних юридичних наслідків", - наголосив Макрон.

Канада

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо відкинув можливість визнання "референдумів", а також назвав Росію країною-терористом. За його словами, подальша ескалація війни проти України є неприпустимою.

НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг упевнений, що Росія використовуватиме отримані фіктивні голосидля подальшої ескалації війни в Україні.

"Відповідь НАТО полягає у посиленні підтримки. Найкращий спосіб покінчити з цією війною - це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти та досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", - додав він.

Євросоюз

Європейський союз вирішив відповісти санкціями щодо організаторів. Запровадження нових санкцій проти Росії вже підтвердила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на прес-конференції під час сьогоднішнього візиту до Києва.

Китай

Представник МЗС Китаю Ван Веньбін розкритикував "референдуми" і заявив, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету .

"Ми вважаємо, що всі країни заслуговують на повагу їх суверенітету і територіальної цілісності, що слід дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, що потрібно серйозно ставитися до законних інтересів безпеки будь-якої країни", - сказав він і додав, що Пекін нібито готовий відігравати конструктивну роль у зусиллях деескалації.

Туреччина

Туреччина не визнаватиме результатів незаконних референдумів. Представник президента Ібрагім Калин впевнений, що Росія хоче просто торгуватися із Заходом, але Анкара віддана підтримці територіальної цілісності України.

Сербія

Незважаючи на те, що Сербія є сателітом Росії в Європі, вона не має наміру визнавати результати фейкових референдумів. Міністр закордонних справ Микола Селакович наголосив, що це суперечить сербським інтересам та політиці збереження територіальної цілісності.