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Канада ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях України, - Трюдо

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Середа 21 вересня 2022 03:00
Канада ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях України, - Трюдо Фото: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/photos/pmtrudeau)
Автор: Олег Васьків

Проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України - це порушення міжнародного права, яке призведе до ескалації війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Посадовець зазначив, що його країна засуджує дії держави-терориста.

"Ми "референдуми" ніколи не визнаємо. Це кричуще порушення міжнародного права. Це подальша ескалація війни. І це неприпустимо", - наголосив Трюдо.

Нагадаємо, Україна закликала міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".

У Європарламенті заявили, що жодні "референдуми" не змінять позицію Європи щодо України.

А НАТО вважатиме нелегітимними псевдореферендуми на окупованих територіях.

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