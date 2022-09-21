Канада ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях України, - Трюдо

Проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України - це порушення міжнародного права, яке призведе до ескалації війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.