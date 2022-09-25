"Бавовна" і голосування в кущах: як проходить псевдореферендум в Луганській області

У Луганській області масова "бавовна" під час псевдореферендуму окупантів. У Щасті підпалили "виборчу дільницю", а в Старобільську "голосують" в кущах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують", - пише Гайдай.

За його словами, у Сватівському районі також зафіксували "бавовну", а в Маньківці "злетіли у повітря" ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант

"Бавовна" в Алчевську (на фото). Ворожий склад. Досі гуркотить. І це ще не вся "бавовна"…)))" - зазначив Гайдай.

Фото: в Луганській області масові вибухи під час "референдуму" (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, як повідомили в СБУ, окупанти ще у вересні на захоплених територіях "підбили підсумки" псевдореферендумів.

Додамо, що Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях.

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