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"Бавовна" і голосування в кущах: як проходить псевдореферендум в Луганській області

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Луганська область, Неділя 25 вересня 2022 13:26
"Бавовна" і голосування в кущах: як проходить псевдореферендум в Луганській області Фото: в Луганській області масові вибухи під час "референдуму" (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області масова "бавовна" під час псевдореферендуму окупантів. У Щасті підпалили "виборчу дільницю", а в Старобільську "голосують" в кущах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Facebook.

"У Щасті підпалили "виборчу дільницю". У Старобільську "голосують" у кущах біля магазинів. Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом - про це інформують", - пише Гайдай.

За його словами, у Сватівському районі також зафіксували "бавовну", а в Маньківці "злетіли у повітря" ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант

"Бавовна" в Алчевську (на фото). Ворожий склад. Досі гуркотить. І це ще не вся "бавовна"…)))" - зазначив Гайдай.

Фото: в Луганській області масові вибухи під час "референдуму" (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, як повідомили в СБУ, окупанти ще у вересні на захоплених територіях "підбили підсумки" псевдореферендумів.

Додамо, що Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях.

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Луганськ Референдум
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