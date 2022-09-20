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Макрон різко пройшовся по РФ через "референдуми", але має намір говорити з Путіним

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Нью Йорк, Вівторок 20 вересня 2022 20:23
Макрон різко пройшовся по РФ через "референдуми", але має намір говорити з Путіним Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що нові плани РФ щодо "референдуму" є цинічними та імітують демократію. Але з президентом Росії Володимиром Путіним діалог він припиняти не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 .

"Росія оголосила війну, вторглася в цей регіон, бомбила його, вбивала людей, розлякувала інших людей і тепер у цьому ж регіоні пояснює, що збирається організувати "референдум". Якби це не було трагедією, ми могли б з цього посміятися. Це цинізм , і тому очевидно, що це не буде визнано на міжнародному рівні і не матиме жодних юридичних наслідків", - наголосив Макрон.

За словами президента Франції, Росія таким чином намагається спародувати демократію та легітимізувати псевдореферендуми.

У той же час Макрон анонсував нову телефонну розмову з Путіним.

"Планується, що за кілька днів я поговорю з президентом Путіним, зокрема, про атомну енергетику", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня так звані ЛДНР визначили терміни проведення псевдореферендумів про приєднання до РФ. Вони мають відбутися у період з 23 по 27 вересня.

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