США в найближчі дні оголосять про заходи у відповідь на псевдореферендуми РФ

Сполучені Штати Америки збираються оголосити про заходи, які будуть вжиті у відповідь на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, у найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

"США ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім як частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-які сфабриковані наслідки, які анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас у найближчі дні", - сказала вона.

Карін Жан-П'єр зазначила, що США будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності. Штати також будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Вона додала, що США готові змусити РФ "платити додаткову швидку й тяжку економічну ціну" у відповідь на псевдореферендуми.