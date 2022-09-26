Британія розширила санкцій проти РФ через "референдуми"

Фото: Британія розширила санкції проти РФ через "референдуми" (Getty Images)

В понеділок, 26 вересня, Британія розширила список санкцій проти Росії. Причиною для цього стало проведення "референдумів" на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.

До списку санкцій додали 33 громадянина Росії через проведення "референдумів" у зайнятих російською армією регіонах України. "Під санкції потрапили 10 співробітників Совкомбанку, 16 співробітників Сбербанку, а також "голови військово-цивільних адміністрацій" українських регіонів, де відбуваються "референдуми", - йдеться у повідомленні. Також санкції торкнулись і чиновників управління президента РФ по внутрішній політиці.