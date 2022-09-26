Британія розширила санкцій проти РФ через "референдуми"
В понеділок, 26 вересня, Британія розширила список санкцій проти Росії. Причиною для цього стало проведення "референдумів" на захоплених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.
До списку санкцій додали 33 громадянина Росії через проведення "референдумів" у зайнятих російською армією регіонах України.
"Під санкції потрапили 10 співробітників Совкомбанку, 16 співробітників Сбербанку, а також "голови військово-цивільних адміністрацій" українських регіонів, де відбуваються "референдуми", - йдеться у повідомленні.
Також санкції торкнулись і чиновників управління президента РФ по внутрішній політиці.
Нагадаємо, що США оголосять про нові санкції проти РФ найближчими днями.
Також, у ЄС обговорюють повну заборону імпорту російських алмазів.
Раніше, у ЄС запропонували заборонити експорт до Росії смартфонів.
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