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"Референдуми" на окупованих територіях України не можуть бути визнані, - Шольц

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Нью Йорк, Вівторок 20 вересня 2022 18:34
"Референдуми" на окупованих територіях України не можуть бути визнані, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "референдуми", які росіяни хочуть організувати на непідконтрольних Україні територіях, не можуть бути визнані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Цілком ясно, що ці фіктивні референдуми не можуть бути визнані. Вони не відповідають міжнародному праву та домовленостям, які були досягнуті міжнародною спільнотою", - наголосив голова німецького уряду.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, російські окупанти у так званих "ЛДНР" призначили нові терміни проведення "референдумів" про входження до складу Росії . Їх планують провести у період із 23 по 27 вересня.

При цьому, за даними ЗМІ, у ці самі дати росіяни хочуть провести псевдореферендуми на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Запорізької та Херсонської областей.

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