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Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях України

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Туреччина, П'ятниця 23 вересня 2022 22:15
Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях України Фото: Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Туреччина не збирається визнавати "референдуми", які Росія незаконно проводить на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагіма Калина в ефірі телеканалу NTV.

"Якою б не була наша позиція щодо Криму раніше, ми не визнаємо рішення референдуму, яке хоче прийняти Росія. Росія хоче торгуватися, переставляти шматки. Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну в цій війні", - сказав він.

Калин додав, що Туреччина прагне покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

Крім того, російські загарбники виманюють особисті дані мешканців Херсонської та Запорізької областей.

У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.

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