Країни ЄС запровадять нові санкції проти Росії за проведення "референдумів"

Про це заявив речник глави зовнішньополітичного відомства ЄС Пітер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

"Це матиме наслідки для всіх людей, які беруть участь у незаконних, нелегітимних референдумах", - заявив Стано.

Введення нових санкцій проти Росії також підтвердила і міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна на прес-конференції під час сьогоднішнього візиту до Києва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також сьогодні закликав країни ЄС запровадити нові економічні санкції проти Росії, щоб покарати її за організацію "референдумів" на тимчасово окупованих територіях. За його словами, персональних санкцій проти російських політиків і колаборатнів буде недостатньо як покарання за наміри РФ анексувати тимчасово окуповані регіони.