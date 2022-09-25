Сербія не визнає результати "референдуму" на окупованих територіях України, - МЗС

Сербія, відповідно до міжнародного права, не визнаватиме результати фейкового "референдуму" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Сербії Ніколи Селаковича.

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

Тим часом в Центрі протидії дезінформації розповіли про те, як відбуваються фейкові "референдуми" на окупованих територіях. Росія звозить людей з Криму для "масовки" та змушує цивільних голосувати.

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