ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сербія не визнає результати "референдуму" на окупованих територіях України, - МЗС

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 14:20
Сербія не визнає результати "референдуму" на окупованих територіях України, - МЗС Фото: Ніколf Селакович, глава МЗС Сербії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сербія, відповідно до міжнародного права, не визнаватиме результати фейкового "референдуму" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС Сербії Ніколи Селаковича.

"З одного боку, наша принципова прихильність принципам і нормам міжнародного публічного права, статуту ООН, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету і прихильність принципу непорушності кордонів", - пояснив міністр під час пресконференції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента США Джо Байдена Вашингтон ніколи не визнає анексію українських територій Росією.

Тим часом в Центрі протидії дезінформації розповіли про те, як відбуваються фейкові "референдуми" на окупованих територіях. Росія звозить людей з Криму для "масовки" та змушує цивільних голосувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Російська Федерація
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю