Росія може використати фіктивні референдуми для ескалації війни, - НАТО
Міжнародна спільнота повинна підготуватися до того, що Росія може використати псевдореферендуми на окупованих територіях України, щоб заявити про напад на "її територію" зі зброєю НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використовуватиме ці фіктивні голоси для подальшої ескалації війни в Україні", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі CNN.
Проте він підкреслиі, що голосування на псевдореферендумах не має легітимності і нічого не змінює.
"Відповідь НАТО полягає в посиленні підтримки. Найкращий спосіб покласти край цій війні - це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", - додав він.
Столтенберг також зазначив про підтримку президента України Володимира Зеленського у заяві про те, що люди не повинні брати участь у цих "референдумах".
Нагадаємо, з 24 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей плануються "референдуми" про так зване "приєднання до Росії".
Окрім того, російські окупанти виманюють особисті дані жителів Херсонської та Запорізької областей.
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