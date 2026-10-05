Гідрологічна посуха на річках України: де води критично бракувало у вересні

Цього року гідрологічна посуха спостерігається на багатьох річках України. Впродовж вересня маловоддя місцями навіть посилювалось.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Українцям нагадали, що водність основних річок моніторять для того, щоб оцінювати настання (ймовірність настання) маловоддя. Або ж так званої гідрологічної посухи.
Це важливо для кожного, адже гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:
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Нещодавно спеціалісти Укргідрометцентру виконали оперативну оцінку водності основних річок країни за вересень 2026 року (у створах діючих гідрологічних постів).
Середні витрати води за вересень оцінили відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
В УкрГМЦ нагадали, що саме воно визначає критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя:
Виходячи з даних спеціалістів, більшою за норму (430%) водність впродовж першого місяця осені відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Близькою до норми (87-97%) водність у вересні спостерігалась:
Меншою за норму (54-76%) водність відмічалася:
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Значно меншою за норму (30-48%) водність спостерігалася впродовж вересня:
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Близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність впродовж місяця відмічалася:
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Спостерігалось і посилювалось маловоддя впродовж вересня 2026 року (за основним критерієм оцінки):
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Експерти УкрГМЦ повідомили, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця водність спостерігалася лише:
На решті ж річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року.
Йдеться про допоміжний критерій.
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Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
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Насамкінець українцям повідомили, що на деяких водних артеріях впродовж вересня спостерігалась відсутність стоку річки:
Отже, там вода - фактично "зупинилась".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні та яким річкам рекордно бракувало води на початку вересня.
Крім того, ми пояснювали, чому реально зникає вода в криницях і річках України.
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