Гідрологічна посуха на річках України: де води критично бракувало у вересні

Чому важливо моніторити водність річок

Українцям нагадали, що водність основних річок моніторять для того, щоб оцінювати настання (ймовірність настання) маловоддя. Або ж так званої гідрологічної посухи.

Це важливо для кожного, адже гідрологічний режим багатьох водних артерій впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

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Як оцінюють водність річок в УкрГМЦ

Нещодавно спеціалісти Укргідрометцентру виконали оперативну оцінку водності основних річок країни за вересень 2026 року (у створах діючих гідрологічних постів).

Середні витрати води за вересень оцінили відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

В УкрГМЦ нагадали, що саме воно визначає критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя:

і основні;

і допоміжні.

В УкрГМЦ оцінили водність основних річок впродовж вересня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких річках води у вересні було найбільше

Виходячи з даних спеціалістів, більшою за норму (430%) водність впродовж першого місяця осені відмічалася на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).

Близькою до норми (87-97%) водність у вересні спостерігалась:

на річці Сіверський Донець (пост Ізюм);

на річці Інгул (пост Кропивницький).

Де відмічалась менша за норму водність

Меншою за норму (54-76%) водність відмічалася:

на Дніпрі (пост Неданчичі);

на притоці Прип'яті - річці Горинь (пост Ямпіль);

на Десні та її притоці - річці Сейм (в межах України);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Псел (пост Суми) та Ворскла (пост Чернеччина);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);

на річці Західний Буг (Кам'янка-Бузька);

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл).

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Де спостерігалась водність значно менша за норму

Значно меншою за норму (30-48%) водність спостерігалася впродовж вересня:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

на її притоках - річках Стир (пост Луцьк), Горинь (пост Деражне);

по загальному припливу води до Київського водосховища;

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пости Житомир, Іванків), Ірша (пост Українка), у нижній течії Сули (пост Лубни), Псел (пост Запсілля), Оріль (пост Царичанка);

на річці суббасейну Нижнього Дніпра - Самара (пост Кочережки);

на притоці Сіверського Дінця - річці Уди (пост Безлюдівка);

на притоці Дністра - річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);

на річці Тиса (пост Рахів);

на українській ділянці Дунаю (пост Рені);

по бічному припливу до Дніпровського та Кам'янського водосховищ.

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Де ситуація була близькою до критеріїв маловоддя

Близькою до критеріїв маловоддя (23-27%) водність впродовж місяця відмічалася:

на притоці Прип'яті - Уборть (пост Рудня Іванівська);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Рось (пост Фесюри), Псел (пост Гадяч);

на річці Прут (пост Чернівці);

на річці Тиса (пост Вилок);

на річці Південний Буг (пост Селище).

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Де маловоддя спостерігалось і посилювалось

Спостерігалось і посилювалось маловоддя впродовж вересня 2026 року (за основним критерієм оцінки):

на притоках Прип'яті - річках Стир (пост Млинок, 20%), Горинь (пост Оженин, 15%), Случ (пости Звягель, Сарни, 15-20%), Уборть (пост Перга, 12%);

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища (18%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Рось (пост Корсунь-Шевченківський, 13%), Сула (пост Ромни, 6%), Удай (пост Прилуки, 6%), Ворскла (пост Кобеляки, 20%);

на річці Дністер - у створах постів Самбір (6%), Галич (14%), Заліщики (12%) та по загальному припливу до Дністровського водосховища (12%);

на річці Сірет (пост Сторожинець, 19%);

на річках Закарпаття - Латориця (пост Мукачеве, 17%), Уж (пост Ужгород, 10%);

на Західному Бузі (пост Литовеж, 11%);

на Південному Бузі (пости Тростянчик, Пирогівці - 8% та 7%, пости Підгір'я та Олександрівка - 18% та 19%);

на його притоці - річці Синюха (пост Синюхін Брід, 19%).

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Чому ситуація на річках України небезпечна

Експерти УкрГМЦ повідомили, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця водність спостерігалася лише:

на річці Інгулець у створі поста Кривий Ріг (що спричинено роботою каналу Дніпро-Інгулець);

на Сіверському Дінці - біля Ізюма;

на Інгулі - біля Кропивницького.

На решті ж річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року.

Йдеться про допоміжний критерій.

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В яких річках води виявилось катастрофічно мало

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

на притоках Прип'яті - Стир (пост Млинок, 79%), Горинь (пости Оженин - 67%, Деражне - 93%), Уборть (пост Рудня Іванівська, 86%);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Рось (пост Корсунь-Шевченківський, 99%), Сула (пост Ромни, 69%), Псел (пост Гадяч, 95%);

на Дністрі (пости Галич - 80%, Заліщики - 71%);

на річці Уж (пост Ужгород, 65%);

на Західному Бузі (пост Литовеж, 66%);

на Південному Бузі (пости Тростянчик - 41% та Пирогівці - 48%).

"Що критично для функціонування екосистем річок", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

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Які водні артерії фактично "зупинились"

Насамкінець українцям повідомили, що на деяких водних артеріях впродовж вересня спостерігалась відсутність стоку річки:

на Прип'яті (у створі гідрологічних постів Річиця та Люб'язь);

на її притоці - річці Стохід (біля поста Любешів);

на притоці Середнього Дніпра - річці Трубіж (пост Переяслав).

Отже, там вода - фактично "зупинилась".