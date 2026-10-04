Що таке насправді "бабине літо" й чому їх буває кілька: пояснення УкрГМЦ

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Що таке насправді "бабине літо"

Експерт розповіла, що спеціалісти УкрГМЦ такий термін як "бабине літо" офіційно не використовують.

Тобто це - народна назва періоду погоди восени, який схожий на "літній".

Птуха пояснила, що йдеться про:

спокійні, сонячні, маловітряні дні;

досить комфортні (як для поточного сезону) температурні показники.

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А виникають такі періоди тоді, коли "на погоду по нашій території впливає антициклон".

"І завжди впродовж року таке чергування відбувається: то антициклон (спокійно, сонячно, без опадів), то потім приходять фронти з циклонами (з хмарами, з дощами)", - нагадала фахівець.

Отже, "коли це чергування припадає на осінь", то "періоди антициклону (якщо ще й поєднуються з більш теплою повітряною масою), можуть нам дещо нагадувати про літні процеси".

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Чому "бабині літа" бувають різні

"Інколи можемо чути, що "бабиних літ" в народі розрізняють декілька", - визнала представниця УкрГМЦ.

Це, за її словами, "саме ось ті декілька антициклональних процесів, які можуть бути впродовж осені".

"Тобто це, по суті, просто кілька періодів, коли на погоду по нашій території впливає антициклон", - пояснила Птуха.

Саме тому "і так званих "бабиних літ" - буває декілька".

"Тобто і у вересні вони можуть бути, і в жовтні", - зауважила синоптик.

Водночас в УкрГМЦ в цілому "такого визначення, якихось "параметрів" для "бабиного літа" - немає".

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Чи можна сказати, що "бабине літо" - зараз

"Якщо говорити про "бабине літо" - то ми можемо просто описати, що так в народі називають, частіше за все (в середньому), такі процеси й погодні умови, які, в принципі, утримуються зараз", - розповіла Птуха.

Адже вдень "на сонці - під прямим сонячним промінням - ще досить навіть спекотно може бути".

"Я чула, що "класично" - це коли йде потепління після перших заморозків. Тоді вже це може вважатися як "бабине літо". Зараз у нас - якраз-таки і є перші заморозки на ґрунті", - нагадала спеціаліст.

Вона додала, що вже незабаром вони, ймовірно, припиняться.

"Отже, можливо, в народі й можна казати, що такий період комфортної погоди і є ось цим "бабиним літом". Так його називати. Але, знову ж таки, ми не маємо на це повноважень", - наголосила Птуха.

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Чи може бути "бабине літо" в Україні пізніше

"Те, що будуть періоди антициклону і в жовтні, і в листопаді - звичайно, це може бути. І зараз ми це проходимо", - повідомила синоптик.

Вона додала, що виходячи з попередніх (орієнтовних) прогнозів, "у нас навіть вся перша декада жовтня буде практично перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску".

"З досить комфортними значеннями температури", - уточнила Птуха.

Водночас вона нагадала, що на те, щоб "називати це "бабиним літом" - спеціалісти УкрГМЦ повноважень не мають.

"Ми говоримо про це... описуємо - як синоптичний процес", - підсумувала експерт.