Гидрологическая засуха на реках Украины: где воды критически не хватало в сентябре

Почему важно мониторить водность рек

Украинцам напомнили, что водность основных рек мониторят для того, чтобы оценивать наступление (вероятность наступления) маловодья. Или же так называемой гидрологической засухи.

Это важно для каждого, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:

на работу водозависимых секторов экономики;

на водообеспечение населения Украины.

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Как оценивают водность рек в УкрГМЦ

Недавно специалисты Укргидрометцентра провели оперативную оценку водности основных рек страны за сентябрь 2026 года (в створах действующих гидрологических постов).

Средние расходы воды за сентябрь оценили в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

В УкрГМЦ напомнили, что именно оно определяет критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья:

и основные;

и вспомогательные.

В УкрГМЦ оценили водность основных рек в сентябре 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких реках воды в сентябре было больше всего

Исходя из данных специалистов, больше нормы (430%) водность в течение первого месяца осени отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Близкой к норме (87-97%) водность в сентябре наблюдалась:

на реке Северский Донец (пост Изюм);

на реке Ингул (пост Кропивницкий).

Где отмечалась водность меньше нормы

Меньше нормы (54-76%) водность отмечалась:

на Днепре (пост Неданчичи);

на притоке Припяти - реке Горынь (пост Ямполь);

на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Псел (пост Сумы) и Ворскла (пост Чернеччина);

на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);

на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);

на украинском участке Дуная (пост Измаил).

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Где наблюдалась водность значительно меньше нормы

Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась в течение сентября:

на приустьевом участке Припяти;

на ее притоках - реках Стырь (пост Луцк), Горынь (пост Деражное);

по общему притоку воды в Киевское водохранилище;

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (посты Житомир, Иванков), Ирша (пост Украинка), в нижнем течении Сулы (пост Лубны), Псел (пост Запсилье), Орель (пост Царичанка);

на реке суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки);

на притоке Северского Донца - реке Уды (пост Безлюдовка);

на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);

на реке Тиса (пост Рахов);

на украинском участке Дуная (пост Рени);

по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.

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Где ситуация была близка к критериям маловодья

Близкой к критериям маловодья (23-27%) водность в течение месяца отмечалась:

на притоке Припяти - Уборть (пост Рудня Ивановская);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Рось (пост Фесюры), Псел (пост Гадяч);

на реке Прут (пост Черновцы);

на реке Тиса (пост Вилок);

на реке Южный Буг (пост Селище).

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Где маловодье наблюдалось и усиливалось

Наблюдалось и усиливалось маловодье в течение сентября 2026 года (по основному критерию оценки):

на притоках Припяти - реках Стырь (пост Млынок, 20%), Горынь (пост Оженин, 15%), Случ (посты Звягель, Сарны, 15-20%), Уборть (пост Перга, 12%);

по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (18%);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Рось (пост Корсунь-Шевченковский, 13%), Сула (пост Ромны, 6%), Удай (пост Прилуки, 6%), Ворскла (пост Кобеляки, 20%);

на реке Днестр - в створах постов Самбор (6%), Галич (14%), Залещики (12%) и по общему притоку в Днестровское водохранилище (12%);

на реке Сирет (пост Сторожинец, 19%);

на реках Закарпатья - Латорица (пост Мукачево, 17%), Уж (пост Ужгород, 10%);

на Западном Буге (пост Литовеж, 11%);

на Южном Буге (посты Тростянчик, Пироговцы - 8% и 7%, посты Подгорье и Александровка - 18% и 19%);

на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод, 19%).

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Почему ситуация на реках Украины опасна

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась только:

на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала Днепр-Ингулец);

на Северском Донце - возле Изюма;

на Ингуле - возле Кропивницкого.

На остальных же реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года.

Речь идет о вспомогательном критерии.

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В каких реках воды оказалось катастрофически мало

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического стока, наблюдалась (в % от значения экологического стока):

на притоках Припяти - Стырь (пост Млынок, 79%), Горынь (посты Оженин - 67%, Деражное - 93%), Уборть (пост Рудня Ивановская, 86%);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Рось (пост Корсунь-Шевченковский, 99%), Сула (пост Ромны, 69%), Псел (пост Гадяч, 95%);

на Днестре (посты Галич - 80%, Залещики -ф 71%);

на реке Уж (пост Ужгород, 65%);

на Западном Буге (пост Литовеж, 66%);

на Южном Буге (посты Тростянчик - 41% и Пироговцы - 48%).

"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

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Какие водные артерии фактически "остановились"

В завершение украинцам сообщили, что на некоторых водных артериях в течение сентября наблюдалось отсутствие стока реки:

на Припяти (в створе гидрологических постов Речица и Любязь);

на ее притоке - реке Стоход (возле поста Любешов);

на притоке Среднего Днепра - реке Трубеж (пост Переяслав).

Следовательно, там вода - фактически "остановилась".