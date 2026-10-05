Гидрологическая засуха на реках Украины: где воды критически не хватало в сентябре

В этом году гидрологическая засуха наблюдается на многих реках Украины. В течение сентября маловодье местами даже усиливалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Украинцам напомнили, что водность основных рек мониторят для того, чтобы оценивать наступление (вероятность наступления) маловодья. Или же так называемой гидрологической засухи.
Это важно для каждого, ведь гидрологический режим многих водных артерий влияет:
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Недавно специалисты Укргидрометцентра провели оперативную оценку водности основных рек страны за сентябрь 2026 года (в створах действующих гидрологических постов).
Средние расходы воды за сентябрь оценили в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
В УкрГМЦ напомнили, что именно оно определяет критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья:
Исходя из данных специалистов, больше нормы (430%) водность в течение первого месяца осени отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Близкой к норме (87-97%) водность в сентябре наблюдалась:
Меньше нормы (54-76%) водность отмечалась:
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Значительно меньше нормы (30-48%) водность наблюдалась в течение сентября:
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Близкой к критериям маловодья (23-27%) водность в течение месяца отмечалась:
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Наблюдалось и усиливалось маловодье в течение сентября 2026 года (по основному критерию оценки):
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Эксперты УкрГМЦ сообщили, что большей и в пределах нормы самого маловодного месяца водность наблюдалась только:
На остальных же реках (гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения), месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года.
Речь идет о вспомогательном критерии.
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Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического стока, наблюдалась (в % от значения экологического стока):
"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
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В завершение украинцам сообщили, что на некоторых водных артериях в течение сентября наблюдалось отсутствие стока реки:
Следовательно, там вода - фактически "остановилась".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле и каким рекам рекордно не хватало воды в начале сентября.
Кроме того, мы объясняли, почему реально исчезает вода в колодцах и реках Украины.
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