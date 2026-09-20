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Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України

09:24 20.09.2026 Нд
4 хв
aimg Ірина Костенко
Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках України Місцями води в криницях українців майже не залишилось (фото ілюстративне: Getty Images)
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В Україні відчутно падає рівень ґрунтових вод - криниці та річки міліють усе швидше. Проте на погіршення ситуації впливає не лише глобальне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Чи правда, що води в Україні починає бракувати

Експерт визнав, що проблема нестачі води в Україні дедалі загострюється:

  • верхні шари ґрунту пересихають;
  • рівень води в річках і криницях - відчутно знижується.

"Дзеркало води в криницях опускається все нижче", - констатував Постригань

Він розповів також про розрахунки вітчизняних гідрологів, згідно з якими маловоддя та процеси обміління в Україні "будуть посилюватися".

Причому передумови пересихання як річок, так і криниць, за його словами, "зазвичай пов'язані з кількома факторами".

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Як на рівень води впливає "баланс опадів"

Постригань повідомив, що одна з причин зменшення кількості води у водоймах та криницях полягає в тому, що змінився наш клімат:

  • зазнав змін баланс опадів між сезонами;
  • збільшилась кількість зливових дощів, які випадають на розпечену землю.

"Тому більше випаровування і менше зволоження ґрунту", - пояснив синоптик.

Він нагадав також, що "все частіше місячна норма опадів випадає за лічені дні чи навіть години".

А потім - природа "вимикає кран" на тижні та навіть місяці.

"Блокуючі антициклони і теплові куполи роблять свій негативний вклад у збільшення тривалості та інтенсивності засух", - наголосив спеціаліст.

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Чим небезпечне глобальне потепління

Очільник обласного центру з гідрометеорології зауважив, що глобальне потепління триває.

При цьому в Україні середня температура зростає швидше за середньоєвропейські показники.

"Через континентальний клімат висушування в нас відчувається гостріше. Степова та лісостепова зони - поступово зміщуються на північ. Південні регіони - переходять у сухі субтропіки за характером клімату та кількістю опадів", - розповів експерт.

Він нагадав, що "висока температура пришвидшує випаровування води з ґрунту".

Постригань уточнив, що лише за останні 30 років:

  • середня температура літа - зросла на 1,5°С;
  • зими - потеплішали на 1,4°С.

"Практично вдвічі збільшилася кількість спекотних днів: було 11, стало 21", - додав синоптик.

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Як змінилась ситуація з ґрунтовими водами

За даними Постриганя, гідрометеорологічна служба "проводить регулярні визначення глибини залягання ґрунтових вод".

"За 60-річний період чітко прослідковується тенденція до зниження дзеркала води в криницях", - констатував він.

Так, лише за останні 10 років "рівні утримуються нижче норми на метеорологічній станції Жашків (на 1 м), Звенигородка (на 2 м)".

"Навіть після років забезпечених опадами ситуація кардинально не покращувалася", - визнав спеціаліст.

Він повідомив, що темпи зниження рівня ґрунтових вод прискорилися за останні 30 років спостережень, а це вже - "загрозлива тенденція".

Винен не лише клімат: чому насправді зникає вода в криницях і річках УкраїниРізниця між криницею та свердловиною (інфографіка: facebook.com/vitalijpostrigan)

Чи "поповнюють" ґрунтові води сніжні зими

Минулорічна сніжна зима, за словами Постриганя, ситуацію не врятувала.

Він зауважив, що "корективи внесли значні коливання температури - від відлиг до різких похолодань".

"А з ними - добряче мерзлий ґрунт на частині площ із льодовою кіркою на поверхні", - додав експерт.

Він пояснив, що "замість насичення ґрунту тало-дощовими водами навесні, вони (ці води, - Ред.) стікали в понижені форми рельєфу".

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Як впливає на ґрунтові води діяльність людей

"Не лише кліматичний фактор позбавив ґрунт здатність утримувати воду", - наголосив Постригань.

Він повідомив, що більш відчутно впливають на водність річок і низькі рівні ґрунтових вод:

  • людська діяльність з руслами річок;
  • розорювання заплав;
  • інші втручання в екосистему.

"Споконвіку болота, заплави, торфовища були природними губками і акумуляторами підземних вод. А їх осушення якраз і дають сьогодні негативні наслідки", - пояснив синоптик.

Отже, на його думку, "окрім спостережень і констатації очевидних наслідків, вже зараз потрібно переглянути ставлення і саму філософію водокористування".

"Якщо рухатися по нинішній траєкторії - все більше територій опинятиметься перед загрозою обмеження водопостачання", - підсумував очільник облцентру з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким річкам України рекордно бракує води на початку осені.

Тим часом очільник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що в Україні вже зникло понад 10 тисяч малих річок.

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