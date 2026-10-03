Метеорологічна осінь в Україні: як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ

Визначення початку метеорологічної осені в Україні - комплексний процес, який залежить від різних факторів.

Про це розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Як визначається настання метеорологічної осені

Експерт розповіла, що насправді "вирахування початку метеорологічної осені - досить комплексний процес".

Тобто "потрібно враховувати не просто ситуацію, коли середньодобова температура на певній метеостанції перейшла +15°C і стала нижче".

"Від цієї "точки" - так не рахують, це не так робиться", - констатувала Птуха.

Вона пояснила, що для визначення настання метеорологічної осені спеціалістам необхідно вирахувати, що середня добова температура становить нижче +15°C кілька діб поспіль.

При цьому повинна зберігатись тенденція до подальшого зниження показників.

"Тобто вже не очікується, що буде відчутне підвищення", - уточнила синоптик.

Адже якщо підвищення буде й плюсова температура сумарно, умовно кажучи, "перекриє" ті зниження, які були до цього, тоді це - не буде вважатися офіційно як початок метеорологічної осені.

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Чи прийшла вже метеорологічна осінь в Україну

Від початку календарної осені 2026 року, за словами Птухи, середньодобова температура по певних метеостанціях вже сягала рівня +15°C та нижче.

"Навіть по Києву, наприклад, (1 жовтня, - Ред.) середня добова температура була +12,8°C. Тобто по суті це - нижче вже тієї позначки", - поділилась спеціаліст.

Проте реально - "все якраз-таки в такому ще, "плаваючому" режимі".

"Офіційної інформації наші метеорологи, агрометеорологи - ще не надавали про початок метеорологічної осені по областях", - повідомила представниця УкрГМЦ.

Оскільки подекуди "якраз близько +15°C тримається, або суто +15°C".

"Це питання таке, комплексне... Тому ми зараз... в режимі "переходу", скажімо так", - підсумувала Птуха.