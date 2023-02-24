Генасамблея ООН підтримала резолюцію, а прем'єр Іспанії відвідав Київ: новини за 23 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо миру

Генасамблея ООН у четвер, 23 лютого, підтримала резолюцію, яка була висунута Україною та її прихильниками. В ній наголошується на необхідності якнайшвидше досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до установчого Статуту ООН.

За резолюцію проголосувала 141 країна, сім країни проголосували проти, ще 32 - утримались.

На голосуванні "проти" виступили такі країни:Білорусь, Еритрея, Малі, КНДР, Росія, Нікарагуа та Сирія.

Серед тих, хто "утримався" - Китай, Вірменія, Індія, Іран, Казахстан, Пакистан.

У засіданні брали участь дипломати зі 193 країн-членів ООН. Воно було присвячене річниці вторгнення держави-агресора Росії на територію України.

Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зранку 23 лютого прибув до Києва. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит в Україну.

Також Санчес виступив у Верховній раді, де запевнив, що Іспанія залишається разом з Україною.

Окрім того, прем'єр заявив, що Іспанія планує передати Україні до десяти танків німецького виробництва Leopard 2. Їх передадуть синхронізовано із завершенням навчань українських військових.

"Іспанія надасть шість танків Leopard 2 А4. У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10. Цю допомогу ми надамо якомога швидше", - заявив він.

При цьому іспанський прем'єр додав, що частина українських військових уже почала навчання на Leopard 2.

Також Санчес наголосив, що Іспанія виступає за спільні закупівлі ЄС, щоб збільшити обсяги постачань в Україну, з огляду на критичну потребу в зброї.

Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій

Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.

Уряд додає, що загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії досягне 750 млн євро.

Варто зазначити, що Leopard 2R - це не бойові танки, а техніка для розмінування територій. Вони не мають гармат і озброєні лише кулеметом.

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд гривень

Суд арештував майно дружини зрадника Віктора Медведчука на суму понад 5,6 млрд гривень. Оксану Марченко підозрюють у фінансуванні окупантів.

Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Також суд арештував 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів. Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших компаніях. Серед них "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур". Ці фірми дружина Медведчука використовувала для фінансування окупантів.

Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та російського МВС в окупованому Криму, а також сплачувала "податки".

Австралія передасть Україні безпілотники та запровадить нові санкції проти Росії

Австралія обіцяє передати Україні безпілотники для ЗСУ. Також проти Росії буде запроваджено нові санкції.

На сьогодні Австралія надала військову допомогу на суму понад пів мільярда доларів, включаючи 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерію та боєприпаси.

G7 планує виділити 39 млрд доларів допомоги Україні цього року

Країни G7 у 2023 році мають намір виділити Україні принаймні 39 млрд доларів фінансової допомоги.

"На 2023 рік, відповідно до потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання бюджетної та економічної підтримки до 39 млрд доларів", - йдеться у відповідному документі.