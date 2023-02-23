Прем'єр Іспанії виступив у Раді
Сьогодні, 23 лютого, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час свого візиту до Києва виступив у Верховній раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
"У Раді сьогодні відбувається виступ прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса", - написав парламентарій.
При цьому більш докладні деталі виступу глави іспанського уряду поки невідомі.
Оновлено 16:10
За словами Железняка, Санчес під час свого звернення до Ради запевнив, що Іспанія залишається разом з Україною.
"Ви зараз проходите найбільш темні часи. Але пам'ятайте, ви не одні в цій темряві. Ми з вами... Я сподіваюся, що скоро повернуся вже до мирної України, де дискусія буде про відновлення і прогрес", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні близько 8 ранку стало відомо, що Санчес прибув до України з робочим візитом.
Також ми писали, що вчора, 22 лютого, Іспанія анонсувала передачу Україні шести танків Leopard 2.
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