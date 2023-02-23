Іспанія передасть Україні до десяти Leopard після навчання військових, - Санчес

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Іспанія надасть шість танків Leopard 2 А4. У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10. Цю допомогу ми надамо якомога швидше", - заявив він.

При цьому іспанський прем'єр додав, що частина українських військових уже почала навчання на Leopard 2.

"Ці танки зроблять свій внесок у посилення здібностей українських Збройних сил. Додатково, ми вже тренуємо українських солдатів використовувати наші Leopard. Перша партія бійців уже в Іспанії, вони отримують ці спеціальні навчання. Ми націлені на те, щоб синхронізувати передачу Leopard із завершенням тренувань українських солдатів", - заявив Санчес.

Він додав, що Іспанія може надіслати деякі танки Leopard пізніше, якщо це буде потрібно.

При цьому Санчес наголосив, що Іспанія виступає за спільні закупівлі ЄС, щоб збільшити обсяги постачань в Україну, з огляду на критичну потребу в зброї.

Нагадаємо, сьогодні Санчес прибув до України з робочим візитом.

Напередодні Іспанія анонсувала передачу Україні шести танків Leopard 2.

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