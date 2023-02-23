G7 планує виділити 39 млрд доларів допомоги Україні цього року

Країни G7 у 2023 році мають намір виділити Україні принаймні 39 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ , прийнятий за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн G7.

"На 2023 рік, відповідно до потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання бюджетної та економічної підтримки до 39 млрд доларів", - йдеться в документі.

У Бангалорі в четвер відбулася зустріч глав Мінфінів та Центробанків країн G7, а в п'ятницю відбудеться аналогічна зустріч у форматі країн "Великої двадцятки" (G20).

У G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.