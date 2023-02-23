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G7 планує виділити 39 млрд доларів допомоги Україні цього року

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Четвер 23 лютого 2023 17:25
G7 планує виділити 39 млрд доларів допомоги Україні цього року Фото: G7 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Країни G7 у 2023 році мають намір виділити Україні принаймні 39 млрд доларів фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, прийнятий за підсумками зустрічі глав Мінфінів і Центробанків країн G7.

"На 2023 рік, відповідно до потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання бюджетної та економічної підтримки до 39 млрд доларів", - йдеться в документі.

У Бангалорі в четвер відбулася зустріч глав Мінфінів та Центробанків країн G7, а в п'ятницю відбудеться аналогічна зустріч у форматі країн "Великої двадцятки" (G20).

У G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Нагадаємо, що країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україна потребує додаткової фінансової підтримки від країн "Великої сімки" (G7).

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